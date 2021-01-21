Son Dakika Haberi | Koronalı botoks partisi: Dudakları çürümeye başladı!

DUDAKLARI ŞİŞMEYE VE MORARMAYA BAŞLADI

20-30 kişinin bir arada olduğu bir evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında dudakları şişmeye ve morarmaya başlayan M.G. neredeyse dudaklarını kaybedecekti. İnsanların bu tür yanlışlar yapmasını önlemek istediğini ifade eden M. G. yaşadıklarını şöyle paylaştı:

"Eskişehir'de tırnak yaptırdığımız bir güzellik salonu var, orada çalışan İranlı bir kadının tavsiyesi üzerinde dudak dolgusu yaptırmaya karar verdim. Yurt dışından arada bir Türkiye'ye gelip estetik uygulamalar yaptığını öğrendiğim yere gittim. Ben bir güzellik merkezi ya da klinik bekliyordum, ancak gittiğim yer bir evdi ve sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı, kimi mutfak masasında, kimi salonda oturmuş etrafta gezinen bir sürü insan vardı. Ben çok tedirgin oldum ve maskemi hiç çıkarmadım. Aklıma gitmek geldi, ama bu süreçte doktor denen kişiyle değil hep aracılarla iletişim kurduk, artık randevu alınıp oraya gittiğim için dönmek istemedim, bir de bu kadar insan buradaysa işinde iyi herhalde diye düşündüm."