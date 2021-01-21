Son dakika: Kar yağışı geri mi dönecek? Meteoroloji İstanbul dahil birçok ile tarih verdi...

Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu tahmin raporunda hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında doluluk oranları artarken MGM'den gelen açıklama ile İstanbul için yeni bir müjde verildi. Hava durumu raporuna göre yağışların karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor…

KAR YAĞIŞI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Son dakika haberine göre; önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerde sürecek olan yağışların Perşembe günü itibarıyla kara dönüşmesi bekleniyor. Öte yandan Trakya bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahminler arasında bulunuyor…