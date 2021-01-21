Son dakika: Kar yağışı geri mi dönecek? Meteoroloji İstanbul dahil birçok ile tarih verdi...

Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu tahmin raporunda hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında doluluk oranları artarken MGM'den gelen açıklama ile İstanbul için yeni bir müjde verildi. Hava durumu raporuna göre yağışların karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor…
KAR YAĞIŞI GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Son dakika haberine göre; önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerde sürecek olan yağışların Perşembe günü itibarıyla kara dönüşmesi bekleniyor. Öte yandan Trakya bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahminler arasında bulunuyor…
Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya perşembeden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Sürmeli şu açıklamalarda bulundu:
"Bizim rahatlamamız lazım, oradan bakıldığında bol su gibi görünüyor ama seviyenin daha belirli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Rakamlar suyun yüze 30 seviyelerine geçtiğini söylüyor. Kar ve yağmur belirli bir fark oluşturdu.Kışın ortasını geçirdik geriye kalan sulak zaman 1 buçuk ay. Barajları dolduracağımız zaman bu süre. İyi haberlerim var. Bugün yeni modellere baktım ve Şubat ayı Ege'de kupkuru görünüyor diye bahsetmiştim geçen ki bağlantılarımızda."
"Son verilerde gevşemiş gözüküyor. Normale çevrilen bir yağışa dönmeye başlıyoruz. Şubat'tan ümidimiz yükseldi. Kar bakımından yükseliyor mu bilemiyoruz, çünkü sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gözüküyor. Avrupa'da yapılan projeksiyonlarda iklim değişikliğinden en çok etkilenen iki noktadan bir tanesiyiz. Türkiye, Portekiz, İspanya civarı… En sıcak yer biziz maalesef, 3 derece aşacak. Arada bir dalga aldık o kadar. Şubat'ta bu şekilde gözüküyor. Şubat'ta kar yağışı düşük gözüküyor. Kar yağışını olduğu gibi tutabiliyoruz, ama suda maalesef olmuyor. Haftanın geri kalanında kayda değer yağış gözükmüyor. Bugün ve yarın itibari ile kar yağışı beklemiyoruz."
22 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların Kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.