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: Yer: ! Çocuklarını rehin aldı! Özel harekat nefes kesen operasyonla etkisiz hale getirdi...

haberine göre; İstanbul'un ilçesinde bir şahıs 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Terk eden eşinin gelmesini, aksi taktirde evi yakacağını söyleyerek tehditler savuran Ferit Y.'yi polis ikna etmeye çalıştı. Bir tülü ikna olmayan ve çocukların yaşamını tehlikeye atan zanlı olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 16:31 Son Güncelleme: 21.1.2021 16:55 ABONE OL
Son dakika: Yer: Esenyurt! Çocuklarını rehin aldı! Özel harekat nefes kesen operasyonla etkisiz hale getirdi...

Esenyurt'ta eşinin geri gelmesi için iki çocuğunu evde rehin alan bir kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesinde oturan Ferit Y, kendisini terk eden eşinin geri gelmesi için küçük yaştaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri, zanlının evinin önüne geldi. Giriş kattaki evinin penceresinden elindeki bıçağı gösteren zanlı, eşi geri gelmezse evini yakacağını söyledi.

Bu sırada polis ekipleri, teslim olmayan Ferit Y'yi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren müzakere sonucu ikna olmayan Ferit Y, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi.

Ferit Y, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan evde bulunan çocuklar, dışarıda bekleyen annelerine sarıldıktan sonra sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa bindirildi.

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta çocukların rehin alan babaya operasyon | Video

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Son dakika: Yer: Esenyurt! Çocuklarını rehin aldı! Özel harekat nefes kesen operasyonla etkisiz hale getirdi...
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