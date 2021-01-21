Son dakika: Yer: Esenyurt! Çocuklarını rehin aldı! Özel harekat nefes kesen operasyonla etkisiz hale getirdi...

Esenyurt'ta eşinin geri gelmesi için iki çocuğunu evde rehin alan bir kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesinde oturan Ferit Y, kendisini terk eden eşinin geri gelmesi için küçük yaştaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı.