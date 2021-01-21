Yeşilçam oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın oyuncularından Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya'da yoğun bakımda olduğu bilinen Yavuz'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, bugün hayatını kaybetti. Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. KÖTÜ KARAKTERLİ OYUNCUSU OLARAK ÜN YAPSA DA... 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.