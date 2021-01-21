Yeşilçam oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti

KÖTÜ KARAKTERLİ OYUNCUSU OLARAK ÜN YAPSA DA...

1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.