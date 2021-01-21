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oyuncularından hayatını kaybetti

'ın oyuncularından , bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'da yoğun bakımda olduğu bilinen Yavuz'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:25 Son Güncelleme: 21.1.2021 18:25 ABONE OL
Yeşilçam oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, bugün hayatını kaybetti.

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

KÖTÜ KARAKTERLİ OYUNCUSU OLARAK ÜN YAPSA DA...

1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

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Yeşilçam oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti
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