Yolcu otobüsünde cinsel taciz!

Kütahya'da şehirler arası yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu W.A.S. (29), polis tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Kütahya'da otobüste kadınları taciz eden yabancı uyruklu sapık gözaltına alındı | Video

Eskişehir-Kütahya arasında sefer yapan yolcu otobüsündeki 2 kadın, W.A.S.'nın kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. İsimleri açıklanmayan kadınlar, polisi arayıp, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan W.A.S., gözaltına alındı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen W.A.S.'nin sorgusu devam ediyor.