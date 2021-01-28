Gülistan Doku davasında flaş gelişme!

Abla Aygül Doku da kayıp kardeşinin bulunması için ailesi ve kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu görüşme sonrası kayıp kardeşinin bulunması için umutlarının yeniden yeşerdiğini dile getiren Doku, "Ailemin umutları çok büyük. Biz bugüne kadar çok yetkiliyle görüştük ama ailemin bu sefer çok farklı bir şekilde umutlu olduğunu görüyorum. 'Cumhurbaşkanımız kızımızı bulacak, bize bugünleri yaşatanlar yargı ve adalet önünde hesap verecekler' diye sımsıkı umuda sarılmışlar." şeklinde konuştu.