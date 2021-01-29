Haberler Yaşam Haberleri Aleyküm Selam Ne Demek? Aleyküm Selam Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır, Önemi Nedir?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:52 Son Güncelleme: 4.11.2022 15:52

Aleyküm Selam Ne Demek? Aleyküm Selam Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır, Önemi Nedir?

Müslüman âlemi için selam vermek ve selam almak mühim bir yere sahiptir. İslam alimleri, selam vermenin sünnet olduğunu, verilen selamı almanın ise farz olduğunu belirtmektedir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) selam vermenin en güzel amellerden birisi olduğunu ve karşılıklı sevgiyi arttıracağını bildirmiştir. Aleyküm selam ne demek sorusu da bu noktada akıllara gelen başlıklardandır. Aleyküm selam Türkçe anlamı nedir? Aleyküm selam ne anlama geliyor ve selamı almanın önemi nelerdir?

Aleyküm Selam Ne Demek? Aleyküm Selam Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır, Önemi Nedir?

Selam kelimesi sözlükte kusursuz olmak, kurtulmak ve rahatlamak anlamına gelir. Müslüman âlemi için selamlaşmak mühim bir yere sahiptir. Karşılaşan iki kişiden birisi diğerine ''selamün Aleyküm'' derken, selamı alacak kişi ise ''Aleyküm selam'' demektedir. İslam alimlerine göre selam veren kişinin selamını almanın farz olduğu belirtilmektedir. Aleyküm selam ne demek sorusu da bu noktada akıllara gelir. Aleyküm selam Türkçe anlamı nedir, ne anlama geliyor? Aleyküm selam diyerek selamı almanın önemi nedir? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar…

ALEYKÜM SELAM NE DEMEK?

Karşılaşan iki kişiden birisi diğerine ''selamün Aleyküm'' derken, selamı alacak kişi ise ''Aleyküm selam'' demektedir. "Ve aleykümü's-selâm ve rahmetüllāhi ve berekâtüh" ifadesiyle de alınabilmektedir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, çokça selam verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Yine bir başka hadise göre, Peygamber Efendimiz, herkesin birbirine selâm vermesini istediği için yolda karşılaştığı çocuklara da selâm vermeye özen göstermiştir.

Kur'an-ı Kerim'de, "Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin." (Nisa, 4/86) buyurulmuştur.

Aleyküm Selam Türkçe Anlamı: Sizin üzerinize de selâm, esenlik ve güven olsun

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında açıklama! e devlet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: İzmir Buca'da korkutan deprem! Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklama
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
KPSS Polislik önlisans puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Jorge Jesus'un bileği bükülmüyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması (ülkeler sıralaması) kaç oldu, yükseldi mi? 2022 Avrupa'da Türk rüzgarı! İşte UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
Deprem nedeniyle İzmir'de okullar bugün tatil mi, ders var mı? 4 Kasım 2022 İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, okul var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyküm Selam Ne Demek? Aleyküm Selam Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır, Önemi Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA