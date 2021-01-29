Aleyküm Selam Ne Demek? Aleyküm Selam Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır, Önemi Nedir?

Selam kelimesi sözlükte kusursuz olmak, kurtulmak ve rahatlamak anlamına gelir. Müslüman âlemi için selamlaşmak mühim bir yere sahiptir. Karşılaşan iki kişiden birisi diğerine ''selamün Aleyküm'' derken, selamı alacak kişi ise ''Aleyküm selam'' demektedir. İslam alimlerine göre selam veren kişinin selamını almanın farz olduğu belirtilmektedir. Aleyküm selam ne demek sorusu da bu noktada akıllara gelir. Aleyküm selam Türkçe anlamı nedir, ne anlama geliyor? Aleyküm selam diyerek selamı almanın önemi nedir? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar…

ALEYKÜM SELAM NE DEMEK?

Karşılaşan iki kişiden birisi diğerine ''selamün Aleyküm'' derken, selamı alacak kişi ise ''Aleyküm selam'' demektedir. "Ve aleykümü's-selâm ve rahmetüllāhi ve berekâtüh" ifadesiyle de alınabilmektedir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, çokça selam verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Yine bir başka hadise göre, Peygamber Efendimiz, herkesin birbirine selâm vermesini istediği için yolda karşılaştığı çocuklara da selâm vermeye özen göstermiştir.

Kur'an-ı Kerim'de, "Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin." (Nisa, 4/86) buyurulmuştur.

Aleyküm Selam Türkçe Anlamı: Sizin üzerinize de selâm, esenlik ve güven olsun