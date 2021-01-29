Kızı için kardan Anıtkabir yaptı

İlçenin Yeni mahallesinde ikamet eden Mehmet Şerif Karahan'ın 9 yaşındaki kızı Hira Karahan'ın en büyük hayali Anıtkabir'e gitmek. Ancak maddi imkânsızlıktan dolayı kızını Anıtkabir'e götüremeyen baba Karahan evinin bahçesinde kardan anıtkabir yaptı.

Karahan daha sonra kızına buzdan tablet ve içinde Atatürk şiiri bulunan kâğıt yapıştırarak sürpriz gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla Kardan Anıtkabir'e çıkan Hira'nın mutluluğu yüzünden okunuyordu.

"BİR NEBZE DE OLSA MUTLU OLDU"

Yapımının 10 gün sürdüğünü söyleyen Baba Karahan, "Kızım bir 3 ay önce köye gitmişti. Onun yaşıtındaki kuzeniyle Anıtkabir konuşması geçmişti, Kuzeni Anıtkabire gittiğini ve Anıtkabire ait resimlerini kızım Hira'ya göstermişti. Kızımda artık ö günden beri bana hep oraya gidelim diyordu ama bir türlü maddi imkânsızlıklardan dolayı götüremedim. Daha sonra ilçede yoğun bir kar yağışı başladı. Bende her sene faklı bir şeyler yapıyorum ve bu sefer her şeyi kızım için yaptım. Toplam 10 gün için kızıma kardan yaptığım Anıtkabir'i sürpriz yaparak bir nebze de olsa mutlu ettim. Buda ara tatil hediyesi oldu' dedi.

"BABAM BANA SÜRPRİZ YAPTI"

Tek hayali Anıtkabir olduğunu söyleyen 9 yaşında ki Hira Karahan, "Ben kuzenim evine gitmiştim. Oda Anıtkabire gittiğini ve resimlerini bana gösterdi bende çok etkilendim. Babama hep söylüyordum beni de Anıtkabire götür ama bir türlü Maddi dururumuz olmadığı için gidemedik. Babamda bana kardan anıtkabir yaparak sürpriz yaptı" ifadelerini kullandı.