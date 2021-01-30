20 yaş altı gençler için son dakika toplu ulaşım kararı! HES kodu ile toplu ulaşım araçlarına 20 yaş altı yasaklar kalkıyor!

Son Dakika Haberleri; Bir ilimizden, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir karar duyurusu geldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar sonrası 12 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin HES kodları ile toplu ulaşımı kullanabileceği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince toplu ulaşımda 12-20 yaş arası genç ve çocukların toplu ulaşım kartları 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacağını açıkladıktan sonra gençler kararın nasıl uygulanacağını araştırmaya başladı.. Toplu ulaşımdan faydalanabilmek için Antalyakart'ları HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Aralık 2020 tarihinde aldığı 2020/102 nolu karar ile 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını kısıtlamıştı. 1 Aralık'tan bu yana 20 yaş altı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarını kullanamıyordu.