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20 yaş altı gençler için son dakika toplu ulaşım kararı! HES kodu ile toplu ulaşım araçlarına 20 yaş altı yasaklar kalkıyor!

Gelen son dakika haberine 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sürecinde gençler ile ilgili flaş bir karar alındı. Bildindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere toplu ulaşım yasağı getirilmişti. tarafından alınan yeni karar sonrası 20 yaş altı toplu ulaşım yasağı 12 yaşa indirildi! Peki, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde, normalleşme takvimine göre 20 yaş altı ve 12 yaş üstü toplu ulaşım kullanımı nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 30.1.2021 21:10 ABONE OL
20 yaş altı gençler için son dakika toplu ulaşım kararı! HES kodu ile toplu ulaşım araçlarına 20 yaş altı yasaklar kalkıyor!

Son Dakika Haberleri; Bir ilimizden, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir karar duyurusu geldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar sonrası 12 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin HES kodları ile toplu ulaşımı kullanabileceği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince toplu ulaşımda 12-20 yaş arası genç ve çocukların toplu ulaşım kartları 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacağını açıkladıktan sonra gençler kararın nasıl uygulanacağını araştırmaya başladı.. Toplu ulaşımdan faydalanabilmek için Antalyakart'ları HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Aralık 2020 tarihinde aldığı 2020/102 nolu karar ile 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını kısıtlamıştı. 1 Aralık'tan bu yana 20 yaş altı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarını kullanamıyordu.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle 30 Ocak Cumartesi (bugün) yeni bir karar aldı. Kurul, 30/01/2021 tarih ve 2021/4 nolu kararında; Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle 8 ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kurslarının 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren başladığını hatırlatarak, bu kurslarda devam edecek öğrenci ve kursiyerlerin, toplu taşıma araçları, özel araçlar veya servis araçları ile eğitim kurumlarına ulaşım sağlamalarına izin verilmesine karar verdi.

HES KODU EŞLEŞTİRMESİ ŞARTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı da Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı üzerine çalışma başlattı. Kurur kararına istinaden 12-20 yaş aralığındaki gençler, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. 12-20 yaş aralığındaki vatandaşların toplu ulaşımdan faydalanabilmesi Antalyakart'larını HES kodu ile eşleştirmeleri gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı´nın çıkardığı genelge ve Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince toplu taşıma araçlarına (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) biniş sırasında HES kodu tanımlaması yapılması gerekiyor. Tanımlama yapmayan vatandaşlar toplu taşıma hizmetinden faydalanamıyor, bakiyesi olmayan kişiler başka kartları da kullanamıyor.

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20 yaş altı gençler için son dakika toplu ulaşım kararı! HES kodu ile toplu ulaşım araçlarına 20 yaş altı yasaklar kalkıyor!
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