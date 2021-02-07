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'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

'un Ortahisar ilçesinde, temizlikçi olarak çalışan kadına fuhuş yaptırdığı öne sürülen işletme sahibi tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 18:20 Son Güncelleme: 7.2.2021 18:23 ABONE OL
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde bir apartta yaralama ihbarı alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese giderek inceleme başlattı.

Sözlü ifadeler doğrultusunda, işletme sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak çalışan G.İ'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada kadına tokat attığı belirlendi.

Kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek suçlarından gözaltına alınan B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi
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