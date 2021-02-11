Son dakika: Şemsiye ile uçan adam konuştu: "Ben de uzaya gitmek istiyorum!"



"2019 yılında şemsiye ile denedim olmadı" diyen Sadık Kocadallı Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek uzaya gitmek istediğini söyledi. Kocadallı, "2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabi, uzay aracı ile biz gideceğiz. Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu" dedi.