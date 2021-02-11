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Son dakika: Şemsiye ile konuştu: "Ben de uzaya gitmek istiyorum!"

’nin ilçesinde 2019 yılında hortum çıktı. Bu sırada sebze halinde çalışan Sadık Kocadallı, uçan şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Şemsiyeyle birlikte havalandı. O anlar kameralara saniye yansıdı. Bu video sayesinde popüler olan genç adam, ’nin çalışmalarıyla ilgili yorum yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 11:38 Son Güncelleme: 11.2.2021 12:09 ABONE OL
Son dakika: Şemsiye ile uçan adam konuştu: Ben de uzaya gitmek istiyorum!

2019 yılında Kadirli ilçesinde çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde gölgelik şemsiyenin hortuma kapılarak havalanması ve o esnada şemsiyenin üzerine çıkan işçi Sadık Kocadallı'nın de şemsiye ile birlikte 4 metre havalanması güvenlik kameralarına yansımış, Kocadallı "Şemsiye ile uçan adam" olarak Türkiye gündeminde uzun süre kalmıştı.


"2019 yılında şemsiye ile denedim olmadı" diyen Sadık Kocadallı Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek uzaya gitmek istediğini söyledi. Kocadallı, "2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabi, uzay aracı ile biz gideceğiz. Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu" dedi.


Hortumda uçan Sadık Kocadallı'nın yanında bulunan pazarcı esnafı Mehmet Şabap ise "2019'da uzaya gidemedik ama 2023'te hep beraber uzaya gideceğiz. Arkadaşımız zaten uzaya kadar çıktı, ama tam gidemedi, elektrik telleri olmasaydı çok giderdi arkadaşım" dedi.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı'nın 2023'te uzaya gitme hayaline esprili destekler de diğer pazarcı esnafından geldi.

Şemsiye ile uçan adam konuştu: "Ben de uzaya gitmek istiyorum" | Video

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Son dakika: Şemsiye ile uçan adam konuştu: "Ben de uzaya gitmek istiyorum!"
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