ALES sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama! ÖSYM ile ertelenen ALES/2 sınav giriş yerleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) kapsamında merakla beklenen sınav giriş yerleri ve belgesi erişime açıldı. Bilindiği gibi, ALES/2 sınavı geçtiğimiz yılın sonlarında düzenlenecekti; ancak koronavirüs salgını nedeni ile bu gerçekleşmedi. ÖSYM'nin geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruda, ALES/2 sınavının 21 Şubat tarihine alındığı açıklanmıştı.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınava katılım gösterecek olan adayları ilgilendiren ALES/2 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı duyurda şu ifadelere yer verildi;

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

İşte, ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı;

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin duyurusunda şu ifade edildi;

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ERTELENEN ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre, ertelenen ALES/2 sınavı 21 Şubat tarihinde yapılacak.