Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Eskişehir’de İlkay Tokkal eşi Emel Tokkal ve çocukları ölü bulunmuştu!

İlkay abi daha önce İzmir'de yaşıyordu. 6 yıl önce buraya taşınmış. Zaten bir gün önce de biz saat 11.00 sıralarında selamlaşmıştık. Akşam da 07.30 gibi dükkânı kapatıp eve gitmiş zaten. Eve yemek sipariş etmişler, evin girişinde yemekler vardı. Evin içi çok kötü haldeydi. Bu insanlık dışı bir durum. Hele ki çocuğa yapılan zulüm çok kötü. Doruk bizim dükkânın önünde bisiklete biner gezinirdi. Ben sabahlara kadar uyuyamadım. Bir anda çocuğu o halde gördüm. Anlatamam, anlatılacak gibi değil. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye anlattı.

NE OLMUŞTU!

Eskişehir'de anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, öldürülenlerden anne Emel Tokkal'a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki eve gelen çilingir, evi polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı.

CESEDİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.'nin cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Üst düzey polis yöneticileri kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

EN SON DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE SİPARİŞ VERMİŞLER

Öte yandan ailenin apartmana yakın zamanda taşındığı öğrenildi. Çevre komşuları, dün öğle saatlerinde ailenin, verdiği siparişi kapıyı açarak aldığı belirtildi.

YAKINLARI BAYGINLIK VE FENALIK GEÇİRDİ

Haberi duyan aile yakınları olay yerine geldi. Burada acı haberi duyan bazı yakınları baygınlık ve fenalık geçirdi. Olay yerine şerit çekilmesinin ardından vatandaşlar meraklı gözlerle polis ekiplerini izleyerek yaşanan olayı merakla takip etti. Çok sayıda vatandaşın ise polis ekiplerinin 'Dağılın' uyarılarına aldırış etmeden cep telefonları ile görüntü ve fotoğraf almaya çalışması ise dikkat çekti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini ise incelemeye aldığı öğrenildi. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Öte yandan, Eskişehir'de evlerinde öldürülmüş halde bulunan İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk'un incelemesi tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren detaylı araştırmanın ardından anne, baba ve çocuğun cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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