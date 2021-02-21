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| raporunu yayınladı! O illerde kar yağışı ve yağmur bekleniyor! (21 Şubat 2021)

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasına göre; bugünkü raporu belli oldu. Yurt genelinde etkili olan soğuk havaların ardından; bazı bölgeler ve iller için kar yağışı beklendiği açıklandı. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve çevre illerde beklenen kar yağışı ile birlikte Muğla ve yakın çevre illerde ise yağmur bekleniyor. Öte yandan sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde ise artacağı yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlendi. Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu 21 Şubat 2021!

Giriş Tarihi: 21.2.2021 08:29 Son Güncelleme: 21.2.2021 08:30 ABONE OL
SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! O illerde kar yağışı ve yağmur bekleniyor! 21 Şubat 2021

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre; bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken bazı bölgelerde ise yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ile 4 derece artması öngörülürken Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik gibi illerde don olayının başlaması ve 22 Şubat 2021 tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Peki; bugün hava nasıl olacak? İşte MGM'den son dakika hava durumu raporu!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 ŞUBAT 2021 PAZAR

Bölge bölge ve il il hava durumu raporu şu şekilde;

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -9°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -4°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -13°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -15°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ve yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -10°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -17°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! O illerde kar yağışı ve yağmur bekleniyor! (21 Şubat 2021)
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