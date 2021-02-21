SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! O illerde kar yağışı ve yağmur bekleniyor! (21 Şubat 2021)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ve yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -10°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -17°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu