Son dakika haberi: Evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı! Polisler hemen harekete geçti...

Olay Muratpaşa ilçesi 2225 sokak içinde bulunan sazlık olanda yaşandı. Müstakil evinin etrafından fareler için ilaçlama ve temizlik çalışması yapmaya başladı. Bu sırada Özkan otlar arasında bir kafatası iskeleti olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.