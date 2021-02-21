Son dakika haberi: Evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı! Polisler hemen harekete geçti...

Son dakika haberleri... Antalya'da müstakil evinin kanal kenarından fareler için ilaçlama yapan Bayram Özkan adlı kişi, sazlıkların arasında kafatası iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Son dakika ihbarının ardından polis alarma geçirdi.
Olay Muratpaşa ilçesi 2225 sokak içinde bulunan sazlık olanda yaşandı. Müstakil evinin etrafından fareler için ilaçlama ve temizlik çalışması yapmaya başladı. Bu sırada Özkan otlar arasında bir kafatası iskeleti olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbarın ardından polis alarma geçti. Kafatası iskeletini bulunduğu bölgeye, cinayet, olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından kafatası iskeletinin karton kutuya alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.