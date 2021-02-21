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haberi: Evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı! Polisler hemen harekete geçti...

'da yaşanan olay, günün en çok konuşulan haberleri arasında yerini aldı. Evinin yan bahçesinde temizlik yapan Bayram Özkan isimli vatandaş, adeta hayatını şokunu yaşadı. Yerde gördüğü cisme yaklaşan Özkan, bunun insan olduğunu fark etti ve durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk yaptıkları incelemede, bulunan kafatasının bir çocuğa ait olabileceği ihtimali üzerine durdu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 21.2.2021 22:32 Son Güncelleme: 21.2.2021 22:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı! Polisler hemen harekete geçti...

Son dakika haberleri... Antalya'da müstakil evinin kanal kenarından fareler için ilaçlama yapan Bayram Özkan adlı kişi, sazlıkların arasında kafatası iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Son dakika ihbarının ardından polis alarma geçirdi.

Olay Muratpaşa ilçesi 2225 sokak içinde bulunan sazlık olanda yaşandı. Müstakil evinin etrafından fareler için ilaçlama ve temizlik çalışması yapmaya başladı. Bu sırada Özkan otlar arasında bir kafatası iskeleti olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbarın ardından polis alarma geçti. Kafatası iskeletini bulunduğu bölgeye, cinayet, olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından kafatası iskeletinin karton kutuya alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İlk belirlemelere göre kafatasının bir çocuğa ait olduğu tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer ayrıca kafatasını bulunduğu yere bir kilometre uzaklıkta bir mezarlığın bulunduğuna dikkat çekti.

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Son dakika haberi: Evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı! Polisler hemen harekete geçti...
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