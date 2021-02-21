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: ’da inanılmaz olay! Yolda yürürken kafasına insan düştü!

haberler… ’da akılalmaz bir olay yaşandı. İddialara göre; Üşümemesi için gece otele yerleştirilen ve akli dengesi bozuk olan , 1’inci kattan aşağıya atladı. Ancak bu sırada yoldan geçen Yusuf İşgören’in üzerine düştü. İlginç olay sonrası ikili hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 10:23 Son Güncelleme: 21.2.2021 10:25 ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da inanılmaz olay! Yolda yürürken kafasına insan düştü!

Son dakika... Akılalmaz olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57) belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi. Geceyi burada geçiren şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı.

Atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören'in (29) üstüne düştü. Akılalmaz olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.



"KENDİNİ ATTI, ADAMIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi, ondan sonra götürdü" dedi.

Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye ekipleri tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiğini belirledi.

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Son dakika: İstanbul’da inanılmaz olay! Yolda yürürken kafasına insan düştü!
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