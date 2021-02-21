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Son dakika: Otelin diskosunda skandal görüntüler! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Son dakika haberler... Koronavirüsle mücadele kapsamında otellerin eğlence bölümlerine de kısıtlama getirilmişti. 'da bir otelin disko bölümüne inen müşteriler kuralları hiçe sayarak eğlendi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Otel müşterilerinden biri olaya tepki göstererek o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 10:12 Son Güncelleme: 21.2.2021 10:36 ABONE OL
Son dakika: Otelin diskosunda skandal görüntüler! O anlar kameraya böyle yansıdı...

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı. Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi.

OTEL MÜŞTERİSİNDEN TEPKİ

Otelde müşterisi olduğu değerlendirilen bir kişi ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek dile getirdi.

Görüntüleri çeken kişi, "Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.

Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı.

Diskoda sadece görev yapan garsonların maske taktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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Son dakika: Otelin diskosunda skandal görüntüler! O anlar kameraya böyle yansıdı...
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