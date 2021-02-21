Son dakika: Otelin diskosunda skandal görüntüler! O anlar kameraya böyle yansıdı...

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı. Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi.