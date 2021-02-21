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Son dakika: Savcılıktan emsal niteliğinde taciz davası! Vücut dokunulmazlığı şart değil

İşinden evine gitmek için yürüyen genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Sokak ortasında cinsel bölgesi açık dolaşan bir kişiyi gören mağdur kadının çığlıkları sonrası yoldan eçen vatandaşlar sapığı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık emsal niteliği taşıyan bir iddianame hazırladı. “Cinsel taciz için vücut dokunulmazlığı şart değil” diyen savcılık şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Giriş Tarihi: 21.2.2021 22:03 Son Güncelleme: 21.2.2021 22:15 ABONE OL
Son dakika: Savcılıktan emsal niteliğinde taciz davası! Vücut dokunulmazlığı şart değil

İşinden evine gitmek için yürüyen genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Sokak ortasında cinsel bölgesi açık dolaşan bir kişiyi gören mağdur kadının çığlıkları sonrası yoldan geçen vatandaşlar sapığı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki M.D., isimli genç kadın iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere yürüdüğü sırada sokakta bulunan bir çöp konteynırının yakınında bulunan O.A., ile göz göze geldi.

SOKAK ORTASINDA İĞRENÇ SALDIRI

İkametine gitmek için yoluna devam eden genç kadın iki apartmanın arasından geçtiği sırada O.A., cinsel organını dışarıya çıkararak cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Genç kadın korkudan bağırarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım isterken saldırgan baş hareketleriyle mağdur kadını taciz etmeye devam etti. Bağırışmalar üzerine vatandaşlar çevrede toplanmaya başlayınca O.A., kaçmaya çalıştı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Vatandaşlar tarafından yakalanan sapık etkisiz hale getirilip olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim edildi. Karakola götürülen şüpheli verdiği ifadesinde idrara sıkışması nedeniyle tuvalet ihtiyacını gidermek için çöp konteynırının yanında cinsel organını çıkardığını kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti.

EMSAL NİTELİĞİNDE İDDİANAME

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda emsal niteliğinde sayılacak bir iddianame düzenledi. Savcılık hazırlanan iddianamede cinsel taciz suçunun kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan cinsel davranışlar ile gerçekleştirilebileceği ve cinsel taciz suçunun cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak suç mağdurunun rahatsız edilmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamenin devamında, söz konusu olayda şüphelinin hiç tanımadığı genç kadına cinsel organını göstermek şeklinde gerçekleşen eyleminin 'Cinsel Taciz' suçunu oluşturduğunu belirterek O.A.'nın 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Tutuklu şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika: Savcılıktan emsal niteliğinde taciz davası! Vücut dokunulmazlığı şart değil
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