Tugay Adak’a sahip çıkmadınız bari saygı duyun





'TAZİYEYE DEĞİL GÜLMEYE GELMİŞLER'

İzmit Sanayi Mahallesi Muhtarı olan İsmail Moğoltay da yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde bunalıma giren ve intihar eden CHP Kartepe Meclis Üyesi bir dönem de mahallemizde markette çalışırken tanıdığımız Tugay Adak kardeşimizin vefatı dolayısı ile taziyeye gelen Canan Kaftancıoğlu ve dostları sanki taziyeye değil de gülmeye eğlenmeye gelmişler, olan çocuğa oldu.