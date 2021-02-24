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? ile 24 Şubat çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

aracılığıyla haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayında kazandıran numaraları belli olan MPİ “ sonuçları” bugün (24 Şubat 2021) açıklanıyor. (MPİ) ile işbirliğinin en popüler şans oyunlarından birisi olan ve peş peşe gelen devirlerle 115 Milyon TL’lik çılgın tutarına erişen oyunu Milli Piyango Online ve MPİ bayilerinde oynayan şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 24 Şubat MPİ ? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 24 Şubat çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detayları…

Giriş Tarihi: 24.2.2021 20:23 Son Güncelleme: 24.2.2021 20:24 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediyor. Popüler şans oyununun 115 Milyon Türk Lira'lık çılgın büyük ikramiyesini kazanmak isteyen ve Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 24 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (24 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 24 Şubat MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Şubat Sayısal Loto sonuçları.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.


SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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