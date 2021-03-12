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3'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü

’nun Ünye ilçesinde dengesini kaybedip 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Mahmut Can Yılmaz (39), hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 11:00 ABONE OL
3'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü

Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi, Devlet Sahil Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İlçedeki bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Mahmut Can Yılmaz, hava almak için çıktığı 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Yılmaz'ın düştüğünü gören yakınları ve komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahmut Can Yılmaz, özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun'a sevk edildi. Ancak Mahmut Can Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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3'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü
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