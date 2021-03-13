Adana'da düğün sonrası ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

2 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Gruptakilere ait olduğu belirtilen 2 otomobil de sopa ve silahlarla zarar verilmesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.