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'da düğün sonrası ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

'da sünnet düğünü sonrası iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 23:38 Son Güncelleme: 13.3.2021 23:39 ABONE OL
Adana'da düğün sonrası ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününden ayrılan 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgaya dönüştü.

2 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Gruptakilere ait olduğu belirtilen 2 otomobil de sopa ve silahlarla zarar verilmesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI

Ekiplerin müdahalesi sırasında, bir polis memuru da başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis memuru ve kavgada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Gürsoy Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kavganın, düğüne başka mahalleden gelen gruptaki bazı kişilerin silahla havaya ateş etmesi, karşı gruptakilerin buna tepki göstermesi sonucu çıktığı ileri sürüldü.

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Adana'da düğün sonrası ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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