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haberi: 'da 2 aylık bebek kurbanı

haberi: 'da engelli olarak dünyaya gelen 2 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüse yakalandı. İki haftadan beri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:00 Son Güncelleme: 15.3.2021 13:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Bolu'da 2 aylık bebek koronavirüs kurbanı

Son dakika haberleri... 2 aylık bir bebek koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bolu'da 2 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu.

Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.

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Son dakika haberi: Bolu'da 2 aylık bebek koronavirüs kurbanı
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