Son dakika: Matild Manukyan'ın gelini ve torunları birbirine düştü





Cumhuriyet Savcısı'nın verdiği ilk takipsizlik kararı sonrası tanık beyanları, HTS ve kamera kayıtları incelenerek yapılan ikinci incelemede de Kerope Çilingir'in evliliğinin gerçek olduğu ve Çilingir'in akıl sağlığının yerinde olarak bu evliliği gerçekleştirdiği tespit edildi.