Bakır ustasından 2.5 metrelik top mermisi

Trabzon'da, daha önce devasa boyutlarda salep kazanı, demlik ve ibrik yapan bakır ustası Ali Çavuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini simgeleyen 61 kilogram bakır kullanarak 2 metre 61 santimetre boyunda top mermisi yaptı. Ortahisar ilçesi Kazancılar Sokak Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanda bakırcılık yapan dedesi ve babasının yanında, küçük yaşlarda tanıştığı mesleğini yarım asırdır sürdüren 61 yaşındaki Çavuş, devasa boyutlarda ürettiği eserlerine bir yenisini daha ekledi.Maharetli usta, ilk olarak 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları anısına 1,4 metre boyunda hamsi logolu demlik imal etti. Bu yöndeki çalışmalarını 2012'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya hediye etmek üzere 4 aylık çalışma ve tamamen el işçiliğiyle 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında demlik, Sümela Manastırı anısına salep kazanı, Trabzon'daki Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim ile Hürrem Sultan anısına ibrikler yaparak sürdürdü. Çavuş, son olarak Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı anısına 2 metre 61 santimetre boyutunda top mermisi yaptı. Ali Çavuş'un, "hayalim" dediği çalışma için meslektaşları ve komşularının da yardımıyla 2 aylık emekle yaptığı top mermisi, diğer eserlerle birlikte dükkanın önünde sergileniyor. AA