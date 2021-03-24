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Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:44 Son Güncelleme: 24.3.2021 14:18

Bir gün önce ölen annesinin mezarı başında hayatına son verdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bir gün önce ölen annesinin mezarı başında hayatına son verdi

'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Yanku, önceki gün kalp krizi sonucu vefat eden annesi Felez Naz Yanku’nun mezarı başında tabancayla hayatına son verdi. Acı haberi öğrenen ve mezara gelen yakınları gencin cesedini annesinin mezarı başında görünce sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü.

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden Felek Naz Yanku pazartesi günü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, salı günü ise toprağa verildi. Askerden yeni geldiği öğrenilen ve annesinin vefatıyla bunalıma giren Mehmet Emin Yanku ise annesinin defninin ardından mezarı başında intihar girişiminde bulundu.

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Bu sabah yeniden annesinin Karslılar Mezarlığı'nda bulunan mezarı başına giden genç, cep telefonuyla yakınlarını arayıp, "Bu acıya artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" dedikten sonra şakağına dayadığı tabancanın tetiğine basarak hayatına son verdi.



Olay yerine gelen yakınları Yanku'yu annesinin mezarı başında cansız halde buldu. Mehmet Emin Yanku'nun babası Mithat Yanku "İki günde iki acı yaşadım" diyerek gözyaşlarına boğulurken, yakınları sinir krizleri geçirdi.

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Bir gün önce ölen annesinin mezarı başında hayatına son verdi
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