Bir gün önce ölen annesinin mezarı başında hayatına son verdi

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden Felek Naz Yanku pazartesi günü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, salı günü ise toprağa verildi. Askerden yeni geldiği öğrenilen ve annesinin vefatıyla bunalıma giren Mehmet Emin Yanku ise annesinin defninin ardından mezarı başında intihar girişiminde bulundu.





Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun cesedini buldu | Video