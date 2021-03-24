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Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:14

Köy çocuklarına oyuncak

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Köy çocuklarına oyuncak

Diyarbakır ilçe Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Oyuncak Atölyesi’nde onarılan oyuncaklar, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un katılımıyla Avcısuyu Köyü İlköğretim okulunda öğrenim gören minik öğrencilere dağıtıldı. Oyuncakları alan miniklerin sevinci görülmeye değerdi.

Kayapınar Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Diclekent Mahallesi'ndeki Rojava Park içerisinde "Çocuklar Gülsün diye" sloganıyla açılan Oyuncak Atölyesi, kırsal mahallelerdeki minikleri sevindirdi.

Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan ve onarımları yapılan oyuncaklar, Kayapınar'a bağlı Avcısuyu köyü ilköğretim okulunda düzenlenen etkinlikle yeni sahiplerini buldu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile birlikte Avcısuyu İlköğretim okulunda miniklere oyuncaklarını dağıttı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koç, Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan oyuncukların bakımdan geçirildikten sonra köy çocuklarına ulaştırdıklarının altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Köy çocuklarına oyuncak
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