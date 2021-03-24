Köy çocuklarına oyuncak

Kayapınar Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Diclekent Mahallesi'ndeki Rojava Park içerisinde "Çocuklar Gülsün diye" sloganıyla açılan Oyuncak Atölyesi, kırsal mahallelerdeki minikleri sevindirdi.

Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan ve onarımları yapılan oyuncaklar, Kayapınar'a bağlı Avcısuyu köyü ilköğretim okulunda düzenlenen etkinlikle yeni sahiplerini buldu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile birlikte Avcısuyu İlköğretim okulunda miniklere oyuncaklarını dağıttı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koç, Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan oyuncukların bakımdan geçirildikten sonra köy çocuklarına ulaştırdıklarının altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.