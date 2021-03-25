Hamile kadın öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A. (21), bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Aralarında çıkan tartışma sonucu ablasını öldürdüğü ileri sürülen kardeşi B.A. (19) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yalak Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki tarlada çalışan işçiler bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin yanında kanlı bıçak buldu. Hamile olduğu belirlenen İslim A.'nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.