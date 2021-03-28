Otel çalışanları 7 Nisan’da aşılanmaya başlıyor





Güvenli Turizm Sertifikası ile tüm dünyaya örnek bir model geliştirdiklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu konsepti bir adım ileriye taşıyarak yine dünyaya örnek olacak, öncü bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. 2021 sezonun ülkemiz için çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" diye konuşmuştu.