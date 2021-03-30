Hijyen operasyonu: 50 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Ocak ayında "Hijyen" operasyonu düzenledi. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Murat Takak ile aktif görevde biri komiser 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis, operasyondan bu yana suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takibini sürdürdü. Örgüt üyesi kişilerin, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretine devam ettiği belirlendi. Ekipler, 26 Mart'ta 'Hijyen-2' adıyla Adana merkezli Konya ve Bursa'da operasyon düzenledi. Polis, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden 9'u cezaevine konuydu. Her iki operasyonda toplam tutuklu sayısı 50'ye yükseldi.