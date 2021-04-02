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Giriş Tarihi: 2.4.2021 18:44 Son Güncelleme: 2.4.2021 18:59

Başkasına benzettiği kıza dehşeti yaşatmıştı! Muştalı tutuklandı

Başkasına benzettiği kıza dehşeti yaşatmıştı! Muştalı saldırgan tutuklandı

'da 18 yaşındaki genç kız, işinden çıkıp eve gittiği sırada bir şahsın muştalı saldırısına uğradı. Genç kızın saldırganı tanımadığı öğrenilirken, olaydan sonra gözaltına alınan kişi, kızı başkasına benzettiğini ve bu yüzden saldırdığını söyledi. şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan E.Ö.(18), tanımadığı bir adamın muştalı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı.

GENÇ KIZIN KAFASINDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek, muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"AĞABEYİMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN KİŞİYE BENZETTİM"

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve 16 farklı suç kaydı bulunan Sedat A., ''Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Onu ağabeyimin ölümüne sebep olan kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım'' dedi.

"'SEN BENİM AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜN' DİYEREK VURMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan genç kız, "Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiçbir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül, sen ağabeyimi öldürdün, ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu" ifadelerine yer verdi.

"BENİ BİRİNE BENZETTİĞİ İÇİN BANA BUNU YAPMIŞ"

Genç kız açıklamalarının devamında, "Ne olduğunu anlamadım. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sedat A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başkasına benzettiği kıza dehşeti yaşatmıştı! Muştalı saldırgan tutuklandı
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