Başkasına benzettiği kıza dehşeti yaşatmıştı! Muştalı saldırgan tutuklandı

"AĞABEYİMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN KİŞİYE BENZETTİM"

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve 16 farklı suç kaydı bulunan Sedat A., ''Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Onu ağabeyimin ölümüne sebep olan kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım'' dedi.

"'SEN BENİM AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜN' DİYEREK VURMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan genç kız, "Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiçbir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül, sen ağabeyimi öldürdün, ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu" ifadelerine yer verdi.

"BENİ BİRİNE BENZETTİĞİ İÇİN BANA BUNU YAPMIŞ"

Genç kız açıklamalarının devamında, "Ne olduğunu anlamadım. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sedat A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.