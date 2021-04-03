Deli dana hastası yaşamını yitirdi! Koronavirüs bitmeden yeni bir salgın mı geliyor?

İngiltere'da başlayan ve Kanada'da gizemli beyin hastalığı olarak 40'tan fazla kişide ortaya çıkan 5 kişinin hayatını kaybettiği deli dana vakası Türkiye'de yıllar sonra İstanbul'da da ortaya çıktı. 63 yaşındaki Melahat Ulu, bir aydır Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi'nde komada yatarken sabaha karşı hayatını kaybetti. Acılı kızı Dilek Ulu annesinin rahatsızlığına Deli Dana teşhisi konulduğunu günlerdir hastanede gözlerini açmadan yattıktan sonra hayatını kaybettiğini başkasında çıkmaması için önlem alınmasını istedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de Koronavirüsle mücadele verirken bu defada yıllarca görülmeyen Deli Dana vakası ortaya çıktı. İstanbul Şişli etfal Eğitim ve Araştırma hastanesinde bir aydır komada yatan 63 yaşındaki Melahat Ulu'nun deli dana hastalığına yakalandığı kaydedildi.

Melahat Ulu kızı ile birlikte 3 tane hastaneye gitti. İlk ikisinde teşhis koyulamadı. Üçüncü hastanede Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi'nde Melahat Ulu'ya deli dana hastalığı teşhisi konuldu.

Annesinin Deli Dana hastalığı yüzünden yaşam savaşını kaybettiğini belirten kızı Dilek Ulu, " Annem bir aydır Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi Nöroloji yoğun bakım servisinde yatıyor. Her gün ziyarete geliyorum. Annem karşımda tepkisizce yatıyordu. Gözlerini açamıyor. Komada gibi bir şey. Seni seviyorum ne olur gözlerini aç diyorum beni duymuyor. Ben, annemin katilleri kimler bilmek istiyorum. Bugün benim annem yaşam savaşını kaybetti. Başkaları versin istemiyorum."dedi. İngilterede başlayan ve insanların ölümüne yol açan Kanada da "Gizemli" beyin hastalığı olarak bilinen 40 kişide görülüp şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği deli dana hastalığı yıllar sonra Türkiye'de İstanbul'da görüldü.

KORONAVİRÜS SALGININDAN KURTULMADAN BU KEZ DE DELİ DANA SALGINI MI BAŞLIYOR?

Deli daha hastalığının hayvanlarda ortaya çıkıp insanlara bulaşan bir beyin intihabı hastalığı olduğunu belirten Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Barış Topçuoğlu, "İnsanlara bulaştıktan sonra İlk belirtiler durgunlaşma, zihinsel yavaşlama, sıçramalar şeklinde oluyor. Türkiye'de yıllardır bu vakaya rastlanmıyordu. İlk kez İstanbul'da ortaya çıktı. Tüketilen etler son derece önemli. Hasta hayvanlardan elde edilmiş besinler tüketilmişse uzun vadede hastalık ortaya çıkabiliyor. Bir tedavisi bulunmayan sinsi ilerleyen bir hastalık. Önce biraz durgunlaşma, içine kapanma. Kolda bacakta ... silkilme, istem dışı hareketler olabiliyor. Hızla ilerleyen bir bunama tablosu ile ilerliyor. Aylar içinde ilerleyen ağır bunama tablosu yaratıyor. Ne yazık ki hastalığı durduran veya tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yok ama çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bir araştırma yapıp, bunun bulaşıcı bir tipte mi, genetik tipte mi olup olmadığına bakarak önlemler alacaktır" dedi.