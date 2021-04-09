İstanbul’da güneş, yağmur, kar ve dolu yağışı şaşırttı

İstanbul'da iklimsel değişiklik şaşkınlık yaratıyor. Aynı gün içerisinde yağmur, kar, dolu ve güneşli hava vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz şekilde etkilerken öğle saatlerinde kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı şaşkınlığı bir kat daha arttırdı. Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyretmesi ne zaman ne yağacağının belli olmaması vatandaşları olumsuz etkiledi.



Taksim'deki mescide Camii'ne cuma namazı kılmak için gelen ve içeriye giremeyenler sulu kar ve dolu yağışı altında cuma namazı kıldılar.

Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gelenlerden bazıları yoğunluk nedeniyle içeri giremedi. Bu kişiler namazlarını cami önünde kısa süreli yağan dolu ve sulu kar yağışı altında kıldı.



Bir gün içerisinde yağan yağmur, kar, dolu ve güneşli havanın Cumartesi günü de devam edeceği Pazar gününden sonra havanın ısınmaya başlayacağı kaydedildi.