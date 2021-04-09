Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da güneş, yağmur, kar ve dolu yağışı şaşırttı
Giriş Tarihi: 9.4.2021 17:00

’da güneş, yağmur, kar ve dolu yağışı şaşırttı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da güneş, yağmur, kar ve dolu yağışı şaşırttı

İklim değişikliği ’da üç farklı hava durumunu yaşattı. Sabah saatlerinde yağmur yağarken, öğle saatlerine doğru kısa süreli kar ve dolu yağışı akşama doğru ise güneşli açık hava yaşandı.

İstanbul'da iklimsel değişiklik şaşkınlık yaratıyor. Aynı gün içerisinde yağmur, kar, dolu ve güneşli hava vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz şekilde etkilerken öğle saatlerinde kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı şaşkınlığı bir kat daha arttırdı. Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyretmesi ne zaman ne yağacağının belli olmaması vatandaşları olumsuz etkiledi.

Taksim'deki mescide Camii'ne cuma namazı kılmak için gelen ve içeriye giremeyenler sulu kar ve dolu yağışı altında cuma namazı kıldılar.
Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gelenlerden bazıları yoğunluk nedeniyle içeri giremedi. Bu kişiler namazlarını cami önünde kısa süreli yağan dolu ve sulu kar yağışı altında kıldı.

Bir gün içerisinde yağan yağmur, kar, dolu ve güneşli havanın Cumartesi günü de devam edeceği Pazar gününden sonra havanın ısınmaya başlayacağı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da güneş, yağmur, kar ve dolu yağışı şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA