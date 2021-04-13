Adana iftar vakti saat kaçta? Adana İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Adana iftar vakti Ramazan ayının ilk günü itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Ramazan ayının ilk orucu bugün 13 Nisan'da tutuluyor. Bu kapsamda; vatandaşlar yaşadıkları iller için; iftar saatleri hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Buna göre; Adana İmsakiye 2021 ile Adana iftar saatleri belli oldu. Adana'da iftar saat kaçta? İşte Adana iftar vakti!

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

Diyanet tarafından yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile Adana için iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, Adana iftar vakti;