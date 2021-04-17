23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler 23 Nisan’da yasak var mı sorusunun yanıtında!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte kısmi kapanma uygulaması yapılmaya devam ediliyor. Önümüzdeki süreçte yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bilindiği üzere resmi tatiller arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz yıl hafta sonu yasağı ile birleştirilip uygulanan 4 günlük kısıtlama ile birlikte gözler bu seneki kısıtlamalara çevrildi. Bu kapsamda; 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündeme geldi. 23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan yasak ile birlikte 23 Nisan tarihinin birleştirilip 3 günlük sokağa çıkma yasağının olacağı gündeme geldi. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere; geçen yıl 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı…
23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.