23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler 23 Nisan’da yasak var mı sorusunun yanıtında!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte kısmi kapanma uygulaması yapılmaya devam ediliyor. Önümüzdeki süreçte yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bilindiği üzere resmi tatiller arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz yıl hafta sonu yasağı ile birleştirilip uygulanan 4 günlük kısıtlama ile birlikte gözler bu seneki kısıtlamalara çevrildi. Bu kapsamda; 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündeme geldi. 23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan yasak ile birlikte 23 Nisan tarihinin birleştirilip 3 günlük sokağa çıkma yasağının olacağı gündeme geldi. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere; geçen yıl 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı…