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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:20 Son Güncelleme: 18.4.2021 23:43

Son dakika: Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika: Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.  57 yaşındaki evli 2 çocuk babası Uygur 6 Mart’ta evinde çıkan yangındaki dumandan etkilenmişti.  Uygur’un ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 5 gün önce gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybeden Uygur'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.

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Son dakika: Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti!
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