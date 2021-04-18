Son dakika: Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti!

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.