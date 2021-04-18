Son dakika: Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti!

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 5 gün önce gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybeden Uygur'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.