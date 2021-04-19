Çocuklar gülerse dünya güler

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Osman Demirci (44), sosyal medyada kurduğu 'Oyuncaksız Çocuklar İçin' adlı gruptaki yüzlerce gönüllü ile birlikte 5 yıldır çocukların gülen yüzü oluyor. Demirci, Konya'nın Çumra ilçesinde doğup büyüdü. Çocukluğunda hiç oyuncağı olmadı. Bu durum içinde hep bir ukte olarak kaldı. Demirci, başka çocukların da bu durumda olabileceğini düşünerek 2016'da 'Oyuncaksız Çocuklar İçin' adıyla bir grup kurdu. Evinin bir odasını depoya çevirip, insanların gönderdiği oyuncakları eşi ve çocukları ile birlikte paketleyen Demirci, projesini iş yerindeki arkadaşlarına da anlattı. Gelen oyuncakları bir köyde bulunan çocuklara dağıtan Demirci, çocukların yüzündeki mutluluğu görünce bu işe sımsıkı sarıldı. 2017'de dernek olarak faliyet göstermeye başlayan grup, yüzlerce gönüllüsü ile 5 yıldır çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor."Gülmeyen çocuk kalmasın" parolasıyla yola çıktıklarını belirten Osman Demirci, "Çocukları çok seviyorum. Küçüklüğümde benim hiç oyuncağım yoktu. O nedenle oyuncağa karşı hep bir özlemim vardı. Bir gün çocukları en çok ne mutlu eder diye düşündüm ve bir grup kurdum. İnsanlar merak edip arayıp, sormaya başladı. Daha sonra oyuncaklar ve il içi ve il dışından kargolar gelmeye başladı. 1.5 ayda evimdeki odanın yarısı gelen oyuncaklarla doldu. Bunları arkadaşlarımızla dağıttıktan sonra çocukların mutluluğu çok hoşumuza gitti ve o gün bugündür devam ediyoruz" dedi.Bir çocuğu oyuncak kadar hiçbir şeyin mutlu edemeyeceğini ifade eden Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların sevinç dolu bakışları bizler için en büyük armağan. Çocuğun oyuncağı aldıktan sonra o gülümsemesi anlatılamaz. Sanki dünyalar ona verilmiş gibi oluyor. İki liralık bir oyuncakla bile o çocuk mutlu olabiliyor. İl dışından da çocuklar sosyal medyadan mesaj atarak bazı oyuncak taleplerinde bulunuyor. İmkan dahilinde bu oyuncakları çocuklarımıza iletiyoruz."İHTİYAÇ sahiplerine gıda yardımı yaptıklarını da belirten Osman Demirci, "İstanbul, Yalova gibi illerde depo ve şubelerimiz, birçok ilde de gönüllülerimiz var. İhtiyaca göre ailelerimize gıda kolileri veriyoruz. Suriye'ye ayda bir oyuncak, giyecek, gıda gibi ürünlerden oluşan bir TIR gönderiyoruz. Ayrıca ramazan ayında olmamız nedeniyle de Gazze'de her gün iftar veriyoruz" ifadelerini kullandı. Demirci, gelen yardımların sadece dernek adına açılan hesaba yatırıldığını, elden para almadıklarını, yardımları yardım eden kişinin isteği doğrultusunda da yapabildiklerini söyledi.