Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adresi sorarken çaldı
Giriş Tarihi: 29.4.2021 10:03

Adresi sorarken çaldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adresi sorarken çaldı

’da yolda yürüyen 58 yaşındaki Mehmet Gül’ü durdurup, adres sorma bahanesiyle oyalayan 32 yaşındaki Damla Gezici, yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından faydalanıp, cebindeki 170 lirayı el çabukluğuyla çaldı. Polis tarafından yakalanan yankesici kadın tutuklandı.

Adana'da merkez Seyhan ilçesinin Mirzaçelebi Mahallesi'nde 12 Nisan'da yolda yürüyen Mehmet Gül'ün yanına yaklaşan Damla Gezici, yaşlı adamı bir süre takip edip, sonrasında onu durdurarak adres sorma bahanesiyle oyaladı. Gül, adresi tarif etmeye çalışırken, Gezici de onun bir anlık dalgınlığından faydalanıp, cebindeki 170 lirayı aldı ve uzaklaştı.

Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet Gül, polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameraların kaydettiği görüntülerden iz süren polis, önce Damla Gezici'yi tespit etti, sonra da zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan Damla Gezici'nin suç dosyası da oldukça kabarık çıktı. Başta yankesicilik olmak üzere dolandırıcılık, nitelikli yağma ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Gezici, suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Gezici cezaevine konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adresi sorarken çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA