Adresi sorarken çaldı

Adana'da merkez Seyhan ilçesinin Mirzaçelebi Mahallesi'nde 12 Nisan'da yolda yürüyen Mehmet Gül'ün yanına yaklaşan Damla Gezici, yaşlı adamı bir süre takip edip, sonrasında onu durdurarak adres sorma bahanesiyle oyaladı. Gül, adresi tarif etmeye çalışırken, Gezici de onun bir anlık dalgınlığından faydalanıp, cebindeki 170 lirayı aldı ve uzaklaştı.

Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet Gül, polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameraların kaydettiği görüntülerden iz süren polis, önce Damla Gezici'yi tespit etti, sonra da zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan Damla Gezici'nin suç dosyası da oldukça kabarık çıktı. Başta yankesicilik olmak üzere dolandırıcılık, nitelikli yağma ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Gezici, suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Gezici cezaevine konuldu.