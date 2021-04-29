Hakkari 'de öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Hakkari genelinde bulunan 5 adet Yatılı Bölge Ortaokulundaki öğrencilere gönderilen 1192 adet tablet bilgisayarların dağıtımı yapıldı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR NİMET"

Burada bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı "Uzaktan eğitim sistemine erişimde gereksinimi olan öğrencilerimiz için Devletimizin sunduğu çok önemli bir nimet. 25 GB internet paketiyle birlikte verilen bu tabletlerin dağıtımıyla birlikte yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı böylece tabletlerine kavuşmuş oluyor" dedi.

"ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Gölbaşı daha sonra "Milli Eğitim Müdürlüğümüz, EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek araçlarıyla da ilimizdeki çocuklarımızın hizmetinde olmaya devam edecek, bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.