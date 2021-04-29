Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari 'de öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıldı
Giriş Tarihi: 29.4.2021 21:43 Son Güncelleme: 29.4.2021 21:44

'de öğrencilere ücretsiz dağıtıldı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari 'de öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıldı

'nin Durankaya Beldesi Cumhuriyet YİBO'daki (Yatılı Bölge Okulun) dağıtımına Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı,İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve Karakol Komutanı Çetin Aydın katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Hakkari genelinde bulunan 5 adet Yatılı Bölge Ortaokulundaki öğrencilere gönderilen 1192 adet tablet bilgisayarların dağıtımı yapıldı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR NİMET"

Burada bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı "Uzaktan eğitim sistemine erişimde gereksinimi olan öğrencilerimiz için Devletimizin sunduğu çok önemli bir nimet. 25 GB internet paketiyle birlikte verilen bu tabletlerin dağıtımıyla birlikte yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı böylece tabletlerine kavuşmuş oluyor" dedi.

"ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Gölbaşı daha sonra "Milli Eğitim Müdürlüğümüz, EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek araçlarıyla da ilimizdeki çocuklarımızın hizmetinde olmaya devam edecek, bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari 'de öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA