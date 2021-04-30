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Giriş Tarihi: 30.4.2021 09:55

Davasına bakmayan avukatı vurdu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Davasına bakmayan avukatı vurdu

’da ofisinin önünde silahlı saldırıya uğraması sonucu ayağından yaralanan avukat Levent Karakaya’yı (38), davasına bakmadığı gerekçesiyle Kaan Kördöl (28) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Kördöl’ün ifadesinde 12 yıllık hapis cezasına itiraz etmek için Karakaya’ya 10 bin lira verdiğini, ancak davasına bakmayarak kendisini dolandırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kaan Kördöl tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 27 Nisan'da meydana gelen olayda Adana Barosu avukatlarından Levent Karakaya, aracından inip Ziyapaşa Caddesi üzerindeki bürosuna girmek isterken, silahlı saldırıya uğradı. Karakaya'yı ayağından yaralayan zanlı, olay yerinden kaçarken, yaralı avukat hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis, eşkalini belirlediği kişinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Kaan Kördöl olduğunu tespit etti. Kördül'ün, kiralık araçla arkadaşları Turgay Biçer (26) ve Mehmet İliş (30) ile birlikte Adana'nın Pozantı ilçesine kaçtığını belirledi. Önlem alan ekipler Kördöl ile birlikte 2 arkadaşını yakalarken olayda kullandığı silahı da elegeçirdi.

CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltına alınan Kaan Kördöl, "Aldığım 12 yıl hapis cezasını iptal ettirmek için avukat Levent Karakaya ile görüştüm. Sadece kendisiyle davaya bakması için 10 bin lira karşılığında anlaştık. Ancak sonrasında kendisinden bir daha haber alamadığım gibi davama da bakmadı. Dolandırıldığımı anlayınca ben de vurdum" dediği öğrenildi. Hastanede tedavi süren avukat Karakaya ise saldırganı tanımadığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen Kaan Kördöl cezaevine konuldu.

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Davasına bakmayan avukatı vurdu
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