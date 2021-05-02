Adana'da tarladan dönen çiftçi traktörü ile kanala devrildi

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Traktörün devrilmesi ile yere düşen traktör sürücüsü yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Emekli polis olduğu öğrenilen Mustafa Büyükkoç, 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre Mustafa Büyükkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.