Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı kutladı

Süryaniler, en büyük bayramları olarak kabul edilen Paskalya (Dakyomto) Bayramı'nı düzenledikleri ayinle kutladı. Farklı inançların ve dillerin bir arada barış içinde yaşadığı tarihi Midyat'ta, Süryanilerin en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya (Dakyomto) Bayramı düzenlenen ayinlerle kutlandı.





Süryanilerin paskalya kutlamaları, Mor Barsavmo Kilisesi'nde Papaz İshak Ergün'ün önderliğinde düzenlenen ayinle başladı. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte kilise girişinde mum yakarak dua etti. Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları ilahiler okuyarak ayine renk kattı. Ardından çocuklar, kilisenin içinde zılgıtlar çekerek tur attı. Ayinden sonra Süryani cemaati, kilise bahçesinde toplanarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaştığı kutlamalar, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerde devam edilecek. Süryani vatandaşlar, akrabaları ve sevenleri ile telefon üzerinden bayramlaşacak. Bayram üç gün devam edecek. Kilisenin çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olan boyalı yumurtalar ve çörek dağıtıldı.





Midyat Kiliseleri Papaz Yardımcısı Ayhan Gürkan, yaptığı açıklamada, "Biz Süryaniler için bugün kutsal bir gün Paskalya Bayramımız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kilisede ayinimizi yaptık. Tüm dünyanın barışı ve huzur için, aynı zamanda koronavirüs hastalığının da bitmesi için topluca dua ettik. Kilisedeki ayinden sonra bizler evlerimizde akrabalarımızın ve sevenlerimizin bayramını telefonla kutlayacağız. Evlere bayramlaşma ziyaretleri olmayacak. Bu vesileyle tüm Süryanilerin Dakyomto Paskalya Bayramı kutlu olsun." dedi.