Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli'de annesini rehin alan şahıs, polis eve girince balkondan atladı
Giriş Tarihi: 13.5.2021 23:34

'de annesini alan şahıs, eve girince balkondan atladı

DHA
Sultanbeyli'de annesini rehin alan şahıs, polis eve girince balkondan atladı

'de annesi ve anneannesini alan şüpheli, Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesinden sonra balkondan atladı. Kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay akşam saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli, Adil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sinir krizi geçiren bir kişi önce binanın balkon kısmına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren 25 yaşlarındaki kişi, bu sırada evde bulunan anne ve anneannesini rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada ikinci katta bulunan balkondan atlayan kişi, bir süre kaçtıktan sonra polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra da polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli'de annesini rehin alan şahıs, polis eve girince balkondan atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA