Sultanbeyli'de annesini rehin alan şahıs, polis eve girince balkondan atladı

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada ikinci katta bulunan balkondan atlayan kişi, bir süre kaçtıktan sonra polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra da polis merkezine götürüldü.

