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Giriş Tarihi: 19.5.2021 16:42 Son Güncelleme: 19.5.2021 16:51

Yaşlı adamı yıkan olay! Görünce gözyaşlarına boğuldu...

DHA
Yaşlı adamı yıkan olay! Görünce gözyaşlarına boğuldu...

'da yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Karaca, eşiyle birlikte çocuklarının yanına giderken evlerinde yangın çıktı. Olayı haber alarak evine gelen yaşlı adam, evinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu. Karaca, enkazın başında "50 yıllık yuvam yandı, açıkta kaldık, ben şimdi nereye gideceğim, gidecek kalacak yerim yok" diyerek ağladı.

Bucak'a bağlı Gündoğdu köyünde oturan Mustafa Karaca, eşi Gülsüm Karaca ile dün Isparta'da oturan oğlunun yanına gitmek üzere yola çıktı. Karaca çifti ayrıldıktan bir süre sonra iki katlı ahşap evde elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklı yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Mustafa Karaca'ya da haber verildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev ve içindeki eşyalar tamamen yandı.

'KİMİN YANINDA KALIRIZ'

Mustafa Karaca bir süre sonra evine geldi. Tüm ev ve eşyalarının yangında kül olduğunu, kıyafetlerinin bile sadece üzerlerinde olanların kaldığını söyledi. Evi, 50 yıl önce askerden geldikten sonra yaptırdığını söyleyen Karaca, "50 yıllık yuvam yandı, açıkta kaldık, ben şimdi nereye gideceğim, gidecek kalacak yerim yok" diye ağladı.

Mustafa Karaca, enkazın içinde bir parça da olsa kullanabileceği eşya aradı ama bulamadı.

Evinin yanması ile sokakta kalan, komşuları ve yakınlarının yardımlarıyla yaşamaya başlayan Mustafa Karaca, "Evimizin yanmasıyla açıkta kaldık. Eşim yaşlı, rahatsız, yerinden zor kıpırdıyor.

47 yaşında oğlum Ali, üç tane ameliyat oldu. Şimdi gözleri görmüyor. Şimdiden sonra biz kimin yanında kalırız, açıkta kaldık.

Devletimizden ve vatandaşlardan başımızı sokacak bir ev yapılmasını istiyorum" dedi.

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Yaşlı adamı yıkan olay! Görünce gözyaşlarına boğuldu...
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