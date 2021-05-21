Bunun adı faşizm! YouTube sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yapılan basın açıklamasını yayından kaldırdı!

"Türkiye; sizin müstemlekeniz değildir. Kimse sizin gibi konuşmaya, sizin gibi düşünmeye mecbur değildir. Bu zorbalık ve faşistlik ortaçağ karanlığının insanlığın üzerine yeniden çöküşünü göstermektedir. Yalan, hakaret, küfür içermeyen videomuz siyasi nedenlerle kaldırıldı."



"BU YAPILAN SOSYAL MEDYANIN KİME NEYE HİZMET ETTİĞİNİN ITIRAFI"

"PKK'lı, FETÖcü hatta pornografik hesaplara dokunulmazken böyle bir sansür ve yasak kabul edilemez. Bu yapılan sosyal medyanın kime neye hizmet ettiğinin itirafıdır. Türkiye düşmanlığınızı, siyasi bahanelerle perdeleseniz de içerisi görünüyor. Yılmadan, yorulmadan mücadeleye devam."