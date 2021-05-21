Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Çalışmalar kapsamında, 21 Mayıs günü Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde bulunan bir araziye uyuşturucu madde gömüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hava destekli operasyon sonucunda toprağa gömülü halde 22 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.