SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 19.06'de 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Son Dakika Malatya deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.06'da meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
SON DAKİKA! Malatya'da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl'de de hissedildi! | Video