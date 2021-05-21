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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.5.2021 19:38 Son Güncelleme: 21.5.2021 19:38

SON DAKİKA! ’da korkutan deprem! , ve ’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünden yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ili Pütürge ilçesinde 4.3 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre sarsıntılar sonrası herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Son dakika Malatya deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 19.06'de 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son Dakika Malatya deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.06'da meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DAKİKA! Malatya'da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl'de de hissedildi! | Video

DEPREMİN KONUMU

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerine göre depremin Türkiye haritası üzerindeki konumu şu şekilde;

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SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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