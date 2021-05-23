SON DAKİKA! Metrobüste şok kavga! Erkek yolcunun hareketi kadını çileden çıkardı

"KARININ KIZININ YANINDA DA YAPSINLAR"

Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, "Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında da böyle otursunlar" diyerek tepki gösterdi.