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Giriş Tarihi: 23.5.2021 10:31 Son Güncelleme: 23.5.2021 10:49

SON DAKİKA! Metrobüste şok kavga! Erkek yolcunun hareketi kadını çileden çıkardı

İHA
SON DAKİKA! Metrobüste şok kavga! Erkek yolcunun hareketi kadını çileden çıkardı

Son dakika haberler... 'da, dün akşam saatlerinde metrobüste ilginç bir olay yaşandı. Karşısına oturduğu adamın bacak bacak üstüne atmasına sinirlenen kadın yolcu, adama tepki gösterdi. Saygısızlık yapmakla suçlanan şahsın, kadına karşılık vermesi üzerine sinirler gerildi. Tartışmaya diğer yolcular müdahale ederek tansiyonu düşürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu tepki gösterdi. Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı.

"KARININ KIZININ YANINDA DA YAPSINLAR"

Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, "Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında da böyle otursunlar" diyerek tepki gösterdi.

Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi.

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DİĞER YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası | Video

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SON DAKİKA! Metrobüste şok kavga! Erkek yolcunun hareketi kadını çileden çıkardı
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