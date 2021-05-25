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Giriş Tarihi: 25.5.2021 08:04

ile komiser yardımcısı alımı yapacak! 11 bin 837 komiser yardımcısı ve nasıl yapılır?

EGM polis alımı ile komiser yardımcısı alımı yapacak! 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

Polis olmak isteyen gençlerin için aylardır beklediği müjde geldi. ile komiser yardımcısı alımı yapacak! Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı ve polis kadrolarında istihdam edilmek üzere 11 bin 837 personel alımı yapılacağını duyurdu. Polis olmak isteyenler, 11 bin 837 komiser yardımcısı ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte EGM personel alımı ilanına ilişkin detaylar.

Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu olmak isteyen binlerce genç için 2021 yılı polis alımları müjdesi EGM'den geldi. EGM polis alımı ile komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Yeni atama izni kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 11 bin 837 personel alınacak. Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için ilan yayınlandı.

2021 YILINDA POLİS ALIMI YAPILACAK MI?

En son Şubat ayında polis alımlarına ilişkin izinler için karar çıkmıştı. 17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre, EGM için belirlenen atama izninin 11.837'si Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadroları için değerlendirilecek. Bu kadroların, "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu kadroların açıktan alım şeklinde doldurulacağı, meslek içi komiser yardımcısı alımının ise atama izni sınırlamasına tabi olmayacağı bildiriliyor.

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EGM polis alımı ile komiser yardımcısı alımı yapacak! 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı başvurusu nasıl yapılır?
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