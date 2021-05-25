Market çalışma saatleri değişti: 25 Mayıs hafta içi bakkallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Kademeli normalleşmede ikinci hafta devam ediyor. Hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri de değiştirildi. Bu yönde, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de duyuruldu.

BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK 2021?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta sonu marketler 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

İşte, 25 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları